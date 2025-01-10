Marmara Denizi’nde son yıllarda etkisini gösteren müsilajın kaynağı ortaya çıktı. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sarı, Nilüfer Çayı’nın Marmara Denizi’ndeki müsilaj oluşumuna neden olduğunu açıkladı. Yapılan incelemelere göre, Nilüfer Çayı'nın ciddi şekilde kirlenmesi, Marmara Denizi'ne olan etkilerini artırıyor.

Müsilajın üç temel nedeni: İklim değişikliği, sıcaklık artışı ve kirlilik

Marmara Denizi’ndeki müsilajın oluşumunda iklim değişikliğine bağlı su sıcaklıklarındaki artış, dip sularda oluşan durağan yapı ve özellikle azot ile fosfor yükü gibi kirlilik kaynakları ana etkenler olarak belirlenmiş durumda. Uzmanlar, bu üç faktörün birleşiminin müsilajın yeniden görülmesine yol açtığını ifade ediyor.

Nilüfer Çayı'nın durumu alarm veriyor

Prof. Dr. Sarı, Nilüfer Çayı’ndaki kirliliğin ciddi boyutlara ulaştığını belirtti. Çayın su kalitesinin 4. sınıf seviyesine indiğini vurgulayan Sarı, bu durumun yalnızca yerel değil, bölgesel ölçekte de olumsuz etkiler yarattığını söyledi. Nilüfer Çayı’nın oksijen seviyeleri 0,14 ile 1,12 mg/l arasında değişirken, bu seviyelerin çok düşük olduğu ifade ediliyor.

Tarımsal sulama durdurulmalı

Nilüfer Çayı’nın korunması için acil önlemler alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Sarı, "Tarımsal sulama amacıyla çayın kullanılmasının derhal durdurulması gerekiyor" dedi. Çayın temiz su olarak kullanılması beklenirken, özellikle endüstriyel ve evsel atıklar nedeniyle durumun daha da kötüleştiğini kaydetti.

Acil eylem planı şart

Prof. Dr. Sarı, Nilüfer Çayı'nın kurtarılması için acil bir eylem planı hazırlanması gerektiğini söyledi. Çayın çevresindeki sanayi tesisleri, kaçak deşarjlar ve yoğun üretim alanları dikkate alındığında, tüm tarafların bir araya gelip bu soruna çözüm üretmesi gerektiği vurgulandı. Sarı, "Yeni bir deşarj kısıtlaması getirilmesi ve ağır metallerin de dikkate alındığı yeni bir plan uygulanması şarttır" diye konuştu.