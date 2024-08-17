Marmara Depremi'nin 25. yılı dolayısıyla açıklama yapan Jeoloji Mühendisleri Odası Çanakkale İl Temsilciliği, Türkiye’nin depreme hazırlık sürecinde yetersiz kaldığını vurguladı. “Yaşadığımız acılardan ders çıkarmalıyız” denilen açıklamada, özellikle riskli yapıların hızla dönüştürülmesi gerektiği ifade edildi.

Türkiye, bir deprem ülkesi

Jeoloji Mühendisleri Odası, Türkiye’nin Alp-Himalaya deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, ülkenin bir deprem gerçeğiyle yüzleşmesi gerektiğini belirtti. Açıklamada, “Marmara depremlerinin üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen, gerekli tedbirlerin hala tam anlamıyla alınmadığını görüyoruz. 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Depremleri, bu eksikliklerin acı sonuçlarını bir kez daha gözler önüne serdi” ifadelerine yer verildi.

Riskli yapı stoku hala yetersiz dönüştürülüyor

Türkiye genelindeki yaklaşık 10 milyon yapının 6-7 milyonunun riskli statüde olduğunu belirten Oda, bu yapılar arasında kentsel dönüşümün oldukça yetersiz kaldığını vurguladı. Oda, “Son 11 yılda sadece 238 bin riskli yapı yenilenebildi. Bu rakam, milyonlarca riskli yapı yanında son derece yetersiz kalmaktadır” denildi.

Çanakkale’de de acil dönüşüm gerekli

Açıklamada, Çanakkale’de de riskli yapıların ve ekonomik ömrünü tamamlamış binaların hızla tespit edilip dönüşümünün sağlanması gerektiği ifade edildi. Kentsel dönüşümün yalnızca riskli yapılarla sınırlı kalmaması, ekonomik ömrünü tamamlamış yapıların da bu sürece dahil edilmesi gerektiği belirtildi.