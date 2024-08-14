Kandıra Kaymakamlığı, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle bugün ve yarın ilçedeki tüm plajlarda denize girmeyi yasakladı. Vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasak. Öğleden sonra etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 3 metreyi buldu. İlçedeki sahillerde yoğun dalga ve rip akıntısının etkili olması nedeniyle kaymakamlık kararıyla denize girmek yasaklandı.

Cankurtaran ekipleri, bayrakları kırmızıya çevirerek vatandaşları uyarıyor. Ayrıca, Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde de elverişsiz hava ve deniz koşulları nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.