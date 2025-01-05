İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde hobi olarak zıpkınlı dalgıçlık yapan Cafer Cantürk, yılbaşı sabahı denizin dibinde korkutan bir manzarayla karşılaştı. Müsilaj (deniz salyası) istilasının yeniden baş gösterdiği Marmara Denizi, özellikle deniz dibinde yoğunlaşan kirlilik ve müsilaj tabakalarıyla dikkat çekti.

Büyükçekmece'de üzücü müsilaj manzarası

Cafer Cantürk, Kumburgaz’da suya girdiğinde 1,5 metre derinlikte yoğunlaşan müsilajı fark etti. İlk başta yosun tabakası sandığı manzara, ilerleyen derinlikte müsilajın yüksek miktarda olduğunu gösterdi. Cantürk, sualtı kamerasıyla kaydettiği görüntülerle Marmara Denizi'nin derinliklerinde oluşan müsilaj tabakasının, önceki yıllarda karşılaşılan üzücü manzaraları hatırlattığını belirtti.

Müsilajın kirlilikle bağlantısı nedir?

Cantürk, "Denizin dibinde öldükten sonra yüzeye çıkan ölüsünü görüyoruz," diyerek, müsilajın kirliliğe bağlı olarak oluştuğuna dikkat çekti. "Atık suların denizden derine verilmesi vesaire söz konusu, bunlar yıllardır uzmanlar tarafından dile getiriliyordu," dedi. Müsilajın, denizdeki ekosistem üzerinde ciddi olumsuz etkiler yaratmaya devam ettiğini vurguladı.

Çevre Bakanlığı uyarı yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Marmara Denizi'ne kıyısı olan İstanbul dahil 7 şehre müsilaj uyarısı yaparak, çevre afetinin tekrarlanmaması için ileri arıtma tesislerinin bir an önce devreye alınması gerektiğini belirtti. Bakanlık, müsilajın neden olduğu çevre tahribatının önüne geçmek için çözüm arayışlarını hızlandıracağını duyurdu.