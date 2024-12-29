Marmara’da Poyraz Fırtınası Deniz Ulaşımını Olumsuz Etkiledi

Marmara Denizi’nde sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran poyraz fırtınası, Tekirdağ ve çevresinde deniz ulaşımında aksamalara neden oldu. Şiddetli rüzgar ve yükselen dalga boyu, balıkçı teknelerini limanlara sığınmaya zorladı.

Uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük konteyner gemileri ise güvenlik gerekçesiyle açık denizde demirlemek zorunda kaldı. Liman yetkilileri, dalgaların yer yer yükseldiğini belirterek, denizcilerin dikkatli olması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Küçük balıkçı tekneleri etkilendi

Fırtına, özellikle küçük balıkçı teknelerini etkiledi. Balıkçılar, kötü hava koşulları nedeniyle avlanma faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı. Limanlara sığınan balıkçılar, fırtına etkisi geçene kadar denize açılmayacaklarını ifade etti.

Yetkililerden tedbir çağrısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi’nde poyrazın önümüzdeki günlerde de etkili olabileceğini bildirerek, özellikle deniz ulaşımında görev yapanların ve balıkçıların tedbirli olmalarını istedi.