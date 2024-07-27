Marmaray’ın Sirkeci durağında, Gazze'de ölen çocukları anmak ve İsrail’in askeri operasyonlarına karşı dikkat çekmek amacıyla düzenlenen protesto, ilginç görüntülere sahne oldu. Protestocular, çeşitli noktalara kefenli bebek maketleri ve kanlı oyuncak bebekler bırakarak, bölgedeki trajediyi vurguladı.

Protesto eylemi, Gazze'de İsrail'in askeri operasyonları sırasında hayatını kaybeden çocukları anmak için gerçekleştirildi. Eylemciler, bebek maketlerini Marmaray'ın Sirkeci İstasyonu’na bırakarak, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının yarattığı insani kriz ve çocukların yaşadığı dramı gözler önüne sermek istedi.

Eylem, Gazze’de yaşananların uluslararası kamuoyunda daha fazla yankı uyandırmasını sağlamak ve İsrail’in eylemlerine karşı tepkileri artırmayı hedefledi.

Marmaray’ın Sirkeci durağında yapılan bu protesto, bölgedeki vatandaşlar arasında şaşkınlık ve merak uyandırdı. Görüntüler, cep telefonlarıyla kaydedildi ve sosyal medyada hızla yayıldı. Eylemin amacı ve içeriği, birçok kişi tarafından dikkat çekici bulundu.

İsrail'in Gazze'deki operasyonları, dünya genelinde geniş çaplı tepkilere yol açtı. Gazze'de ölenlerin sayısının 50 bine yaklaştığı bildirilirken, bölgedeki insani krizin derinleştiği ifade ediliyor. İsrail'in bu eylemleri, uluslararası arenada çeşitli tepkilere neden oldu.

Son olarak, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ABD'yi ziyaret ederek büyük destek gördüğü, ancak bu durumun İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı uluslararası tepkileri azaltmadığı belirtiliyor. Ayrıca, İsrail'in 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda yer alması da tartışma konusu oldu.

Marmaray’daki bu ilginç protesto, Türkiye'deki vatandaşların Gazze'deki trajediye duyduğu hassasiyeti ve uluslararası insani krizlere dikkat çekme arzusunu yansıtıyor. Protestonun yaratmak istediği etki, sosyal medya ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla geniş kitlelere ulaştı.