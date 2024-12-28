İstanbul'da Marmaray, Ayrılıkçesmesi İstasyonu'nda raylara atlayan bir kişi yaşamını yitirdi. Olay nedeniyle Marmaray seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.
Marmaray Ayrılıkçesmesi İstasyonu'nda 15.30 sıralarında kimliği henüz bilinmeyen bir kişi Gebze istikametine giden trenin önüne atladı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri raylara atlayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit ederken olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumuna morguna kaldırıldı.
Gebze istikametinde tren seferleri kısa süre durdurulurken cenazenin çıkarılmasının ardından seferler normale döndü.