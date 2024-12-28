Bunlar da ilginizi çekebilir

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Marmaray Ayrılıkçesmesi İstasyonu'nda 15.30 sıralarında kimliği henüz bilinmeyen bir kişi Gebze istikametine giden trenin önüne atladı.

İstanbul'da Marmaray , Ayrılıkçesmesi İstasyonu'nda raylara atlayan bir kişi yaşamını yitirdi. Olay nedeniyle Marmaray seferlerinde kısa süreli aksama yaşandı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.