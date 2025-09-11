Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli teknede bulunan 70 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının açıklamasına göre, Marmaris açıklarında yelkenli teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisi üzerine bölgeye bot sevk edildi.
Ekipler, İtalya rotasında hareket eden teknede 26’sı çocuk olmak üzere toplam 70 düzensiz göçmen ve 2 şüpheliyi yakaladı.
Şüpheliler gözaltında
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alındı.
Yakalanan yabancı uyruklu göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.