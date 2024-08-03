Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında gezi teknesi ve yelkenlide rahatsızlanan iki kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı müdahalesiyle tıbbi tahliye edilerek sağlık ekiplerine teslim edildi.

Acil durum çağrısı ile kurtarıldılar

Marmaris açıklarında seyir halinde olan bir gezi teknesi ve yelkenli teknede bulunan vatandaşların rahatsızlanması üzerine acil yardım çağrısı yapıldı. Sahil Güvenlik ekipleri hızla olay yerine ulaşıp, denizde zor durumda olan vatandaşları güvenli bir şekilde tahliye etti. Sahil Güvenlik tarafından denizden tahliye edilen rahatsız kişiler, hızla 112 ambulans ekiplerine teslim edilerek gerekli tıbbi müdahale başlatıldı.