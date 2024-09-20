Marmaris ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen yelkenli teknedeki 72 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Olayda, 18'i çocuk olmak üzere toplam 72 göçmen kurtarılırken, 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Olayın gelişimi

18 Eylül sabah saat 10.54'te, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarda, Marmaris açıklarında bir yelkenli teknenin motor arızası nedeniyle sürüklendiği bildirildi. İhbar üzerine hemen harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, bölgeye sevk edildi.

Kurtarma operasyonu

Yelkenli teknedeki 72 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik botlarına alınarak güvenli bir şekilde kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin işlemleri tamamlandıktan sonra İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

Gözaltılar ve soruşturma

Operasyon sırasında 2 organizatör şüphelisi de yakalandı. Gözaltına alınan organizatörlerin, yurt dışına kaçış için düzenledikleri organizasyonlarla ilgili işlemleri devam ediyor.