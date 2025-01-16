Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen heyelan, Aktaş mevkiindeki karayolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu. Dağdan kopan toprak ve taşlar yolu tamamen kaplarken, olay sırasında yolda kimsenin bulunmaması sevindirici bir detay olarak kaydedildi.

Temizlik çalışmaları başladı

Heyelan, Aktaş mevkiinde dağdan kopan toprak ve taşların karayoluna yuvarlanmasıyla gerçekleşti. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, bölgede güvenlik önlemleri alarak toprak kaymasının devam ettiği alanı kontrol altına aldı. Marmaris Belediyesi ekipleri, heyelanın ardından yolu temizleme çalışmalarına hızla başladı.

İş makineleriyle yapılan çalışmalarla yolun kısa sürede tekrar ulaşıma açılması hedefleniyor. Ancak toprak kaymasının devam etme riski nedeniyle ekipler, bölgedeki güvenlik önlemlerini artırmış durumda.

Vatandaşlar uyarıldı

Yetkililer, heyelan riski bulunan bölgelerde dikkatli olunması ve gerekli durumlarda güvenli alanlara geçilmesi konusunda vatandaşları uyardı. Ayrıca, çalışmalar tamamlanana kadar alternatif güzergahların kullanılması gerektiği bildirildi.