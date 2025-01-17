Muğla'nın Marmaris ilçesinde kış mevsimiyle birlikte etkili olan yoğun yağışlar, Kocaalan Deresi üzerine kurulu Atatürk Barajı'nda doluluk oranını yüzde 100'e ulaştırdı. Kış öncesinde yüzde 60 seviyesinde olan baraj doluluğu, artan yağışlar sayesinde tam kapasiteye çıktı.

Kuraklık kaygısına karşı umut oldu

Türkiye genelinde birçok barajda yaşanan düşük su seviyeleri nedeniyle kuraklık endişeleri sürerken, Marmaris'teki bu gelişme hem kent sakinleri hem de yerel yönetim için büyük bir moral kaynağı oldu. MUSKİ'nin verilerine göre, yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Atatürk Barajı, özellikle yaz aylarında su kesintisi riskine karşı önemli bir güvence sağlıyor.

Turizm kentinin su ihtiyacını karşılıyor

97 bin nüfuslu Marmaris, yaz aylarında artan turizm yoğunluğu nedeniyle nüfusunu katlıyor. Kentin yıllık içme ve kullanma suyu ihtiyacı yaklaşık 16 milyon metreküp olarak belirtilirken, Atatürk Barajı bu ihtiyacı karşılamada kritik bir rol oynuyor. Baraj suyu, içme suyu temininin yanı sıra sulama suyu olarak da kullanılmaya devam ediliyor.

Bozburun Yarımadası su projesi

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Bozburun Yarımadası Su Projesi ile baraj suyu, susuzluk yaşayan mahallelere ulaştırılıyor. Bu projeyle Marmaris ve çevresindeki yerleşim alanlarının tamamının su ihtiyacının karşılanması hedefleniyor.

Kaymakam Kaya: "Suyu idareli kullanmalıyız"

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya barajdaki doluluğun sevindirici olduğunu belirterek, suyun tasarruflu kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Kaya, “Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yağışların artması, kritik seviyede olan barajlarımızı tam doluluğa ulaştırdı. Hayatın en önemli kaynaklarından biri olan suyu, geleceğe taşıyabilmek için idareli kullanmalı ve milli servet olduğunu unutmamalıyız. Vatandaşlarımızı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyorum” dedi.