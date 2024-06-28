Muğla iline bağlı Marmaris Belediyesi Başkanı Acar Ünlü, 1 Temmuz Kabotaj Bayramı ile ilgili bir mesaj yayınladı. Başkan Ünlü, yayınladığı mesajda,

"Kabotaj Bayramı'nın 98. yıl dönümü vesilesiyle tüm Marmarislileri denizlerimize karşı daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Denizlerimizin korunması ve sürdürülebilir kullanımı, hem ulusal hem de yerel düzeyde büyük önem taşımaktadır.

Kabotaj Kanunu'nun Türk denizciliği için ne denli önemli olduğunu belirtmek isterim. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Denizciliği Türk'ün büyük milli ülküsü olarak düşünmeli ve onu az zamanda başarmalıyız" sözleriyle vurguladığı gibi, Kabotaj Kanunu ile ülkemiz denizlerinde bağımsızlığını ilan etmiş ve denizciliğin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır.

Marmaris, sahip olduğu eşsiz kıyılarıyla Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biridir. Denizcilik sektörünün bu bölgede de ekonomiye önemli katkılar sağladığını görmekten mutluluk duyuyorum. Denizcilik alanında yaşanacak her gelişme, Marmaris'in sosyo-ekonomik yapısını olumlu yönde etkileyecektir.

Bugün, denizlerimizin ve kıyılarımızın korunması, sürdürülebilir kullanımı ve denizcilik sektörünün daha da geliştirilmesi için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu anlamda tüm Marmarislileri, denizlerimiz konusunda daha duyarlı olmaya, çevreyi korumaya ve sürdürülebilir denizcilik uygulamalarını desteklemeye davet ediyorum.

Kabotaj Bayramı'nın 98. yıl dönümünde başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, bu özel günü kutluyorum" ifadelerine yer verdi.