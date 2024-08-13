Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ziyaret ederek seçim sürecini ve gelecek projeleri değerlendirdi. Görüşmede, Türkiye gündemi ve belediyelerle ilgili alınan kararlar gibi önemli konular da masaya yatırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Makamı’nda, Emirgan Korusu’nda gerçekleşen görüşmede Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldi. Ziyaretin ana gündemini seçim süreci ve geride kalan 4 aylık dönemin değerlendirmesi oluşturdu.

Manevi destek için teşekkür

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, İmamoğlu’na seçim döneminde sunduğu manevi destek için teşekkür etti. Ünlü, “İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nu bizlere seçim döneminde sunmuş olduğu manevi destekten ötürü teşekkürlerimi iletmek üzere ziyaret ettim. 4 aylık görev sürecimiz ve hayata geçirmeyi planladığımız projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduğumuz başkanımıza, yurttaşlarımızın selamını ileterek kendisini Marmaris'e davet ettim” dedi.

Görüşme sırasında belediyelerin Türkiye gündeminde aldığı kararlar ve önümüzdeki dönemde yapılması planlanan projeler de değerlendirildi. İki başkanın, Marmaris'te ve İstanbul’da gerçekleştirmeyi düşündükleri projeler konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunması, iki belediye arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Marmaris’ten İstanbul’a selam

Başkan Ünlü, İmamoğlu’na Marmaris halkının selamlarını ileterek, onu Marmaris’e davet etti. Marmaris ve İstanbul arasında kurulacak olan bu yeni iş birliği köprüsünün, her iki kentin de kalkınmasına ve halkın refahının artırılmasına katkıda bulunması bekleniyor.