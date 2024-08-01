Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, belediyenin dış birimlerde çalışan personeliyle düzenlediği kahvaltılara devam ediyor. Temizlik, Fen İşleri ve Destek Hizmetleri Müdürlüğü'nün ardından, bugün de Park Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli çalışanlarla buluştu. Makine Araç Parkı'nda düzenlenen kahvaltıda Başkan Ünlü, personelle sohbet etti ve onların sahada yaşadığı deneyimleri dinledi.

Sahada çalışanların deneyimlerini dinledi

Başkan Ünlü, kahvaltıda yaptığı konuşmada, "Marmaris’imizi güzelleştirmek, nefes alabileceğimiz yeni alanlar oluşturmak ve çocuklarımızın keyifle vakit geçireceği parklar yapmak için durmaksızın çalışan emekçilerimizle güzel bir sabaha merhaba dedik. Sahada yaşadıkları deneyimleri bizlerle paylaşan personelimizle bol bol sohbet ettik. Her şart altında Marmaris için özveriyle çalışıp alın teri döken müdürlük personelimize teşekkür ediyor; çalışmalarında kolaylıklar diliyorum" dedi.

Çalışanlardan Başkan Ünlü'ye teşekkür

Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli de Başkan Ünlü'ye çiçek hediye ederek, onunla bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Ünlü'nün bu tür etkinliklerle çalışanların moral ve motivasyonunu artırmayı hedeflediği belirtiliyor.