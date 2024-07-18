Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ne Öğrencilerden Ziyaret

Özel Oyun Evim Kreşi öğrencileri, Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi'ni ziyaret ederek yavru köpekleri sevdi ve bakımevine mama getirdi.

Eğitici ve eğlenceli ziyaret

Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, çocukların hayvan sevgisini pekiştirmek amacıyla minik öğrencileri ağırladı. Özel Oyun Evim Kreşi'nden gelen çocuklar, öğretmenleriyle birlikte tesisi gezerek hayvanları daha yakından tanıma fırsatı buldular.

Bakımevinde neler yapılıyor?

Bakımevi’nde çocukları karşılayan belediye personeli, öğrencilere barınakta neler yapıldığını anlattı. Geçici barınmanın yanı sıra, sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin de verildiği bu tesiste çocuklar, hayvanların nasıl bakıldığını ve tedavi edildiğini öğrenerek, hayvanlara karşı daha duyarlı olmayı öğrendiler.

Minik patilerle keyifli anlar

Çocuklar, bakımevine getirdikleri kuru mamalarla minik patilerle vakit geçirdi. Özellikle yavru kedilere ve köpeklere büyük ilgi gösteren öğrenciler, hayvanlarla oynayarak keyifli anlar yaşadı. Bu ziyaret, çocukların hayvanlara karşı sevgi ve sorumluluk duygularını geliştirmelerine katkı sağladı.

Hayvan sevgisi ve sorumluluk bilinci

Bu tür etkinlikler, çocukların hayvan sevgisini pekiştirmek ve sorumluluk bilincini geliştirmek adına büyük önem taşıyor. Marmaris Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi, bu tür ziyaretlerle hem çocukların hem de hayvanların mutlu olmasını sağlıyor. Bakımevinde yapılan çalışmalar ve verilen hizmetler, hayvanların daha iyi koşullarda yaşamasına katkı sağlıyor.