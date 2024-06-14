Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Kurban Bayramı öncesi Marmaris Belediyesi çalışanlarıyla bir araya gelerek bayramlaşma programı düzenledi. Bayram tatili öncesinde son iş gününde gerçekleşen etkinlikte Başkan Ünlü, Makine Araç Parkı ve Ana Hizmet Binası'nda görev yapan personelle buluştu.

Tüm Marmaris'e bayram mesajı

Başkan Ünlü, Makine Araç Parkı'nı ziyaret ederek sahada çalışan personelin yoğun döneme gireceğini belirtti. Ardından Ana Hizmet Binası'nda başkanlık makamında bayramlaşma gerçekleştirildi; burada da belediye çalışanlarıyla birebir görüşerek bayramlarını kutladı.

Kurban Bayramı öncesinde yapılan bu etkinlikte Başkan Ünlü, tüm çalışanlara misafirlerin ve Marmaris yaşayanlarının mutlu bir bayram geçirmeleri için büyük sorumluluk düştüğünü ifade etti. "Hepinizin görevini layıkıyla yapacağına eminim. Tüm Marmaris’in güzel bir bayram yaşamasını diliyorum" dedi.