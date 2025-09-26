Daha önce özel işletme tarafından işletilen tuvalet, artık Marmaris Belediyesi’nin iştiraki Halk A.Ş. tarafından işletiliyor.

Özel işletme döneminde 30 TL olan kullanım ücreti, belediyenin devreye girmesiyle 10 TL’ye indirildi. Nakit kullanımının kaldırıldığı tesiste ödemeler yalnızca banka ve kredi kartlarıyla yapılabiliyor.

Tamamen yenilenen umumi tuvalet, modern tasarımı ve hijyen standartlarıyla beş yıldızlı otel tuvaletleriyle yarışıyor. Kadın, erkek ve engelli bireylere özel bölümleri bulunan tesiste, hijyenin sürekliliği için düzenli temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları yapılıyor.

Marmaris Belediyesi, hem yerli halkın hem de tatil için kente gelen ziyaretçilerin memnuniyetini artırmak amacıyla hizmet kalitesini üst seviyeye taşıdıklarını açıkladı.