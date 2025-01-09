Marmaris Belediyesi, Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin Kızılbük Resort Otel ve Devremülk projesinde kaçak ve ruhsatsız kıyı dolgusu nedeniyle verilen idari para cezasını 104,7 milyon liraya çıkardı. Ayrıca projeyle ilgili yeni cezalar ve ruhsat iptalleri açıklandı.

Marmaris Belediyesi, Kızılkum Mevkii'nde devam eden Kızılbük Resort Otel ve Devremülk inşaatında yapılan teknik incelemelerde, kıyı dolgusu işlemlerinin ruhsatsız ve kaçak olduğunun tespit edildiğini duyurdu. Belediyeden yapılan açıklamada, Haziran 2024'te kesilen 59,6 milyon liralık idari para cezasının yeniden hesaplanarak 104,7 milyon liraya çıkarıldığı belirtildi.

2,7 milyar liralık yeni ceza

Belediye ayrıca 1. ve 2. Etap ruhsatlarının iptal edilmesinin ardından 3194 sayılı İmar Kanunu gereğince 2 milyar 677 milyon lira tutarında bir idari para cezasının 19 Aralık 2024 tarihli encümen kararıyla uygulandığını açıkladı. Açıklamada, hukuki süreçlerin devam ettiği vurgulandı.

Muğla 3. İdare Mahkemesi'nin kararı

Sinpaş GYO’nun Kızılbük Koyu’ndaki projesi, geçen aylarda Muğla 3. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararlarla sıkça gündeme geldi.

Mahkeme, projeye ait 17 adet inşaat ruhsatını ve imar durum belgesini iptal etti. Karardan sonra Marmaris Belediyesi, toplam 33 adet yapı ruhsatının geçersiz hâle geldiğini duyurdu.

Marmaris Belediyesi, kamuoyunun yakından takip ettiği bu süreçte çevre mevzuatına aykırı hareketlere karşı taviz vermeyeceğini belirtti. Belediye hem idari hem de hukuki yönden sürecin titizlikle takip edildiğini vurguladı.

Sinpaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Sinpaş GYO, Avni Çelik tarafından İstanbul'da kurulan gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketi. Konut inşaatı ve devremülk projeleri gibi projelerde faaliyet gösteriyor.

1974 yılında Sahil İnşaat ve Pazarlama Anonim Şirketi adıyla kurulan Sinpaş GYO’nun yönetim kurulu başkanlığını Avni Çelik yapıyor.

Şirket, Gökorman, Finans Şehir, Sinpaş Altınoran, Queen Bomonti, Aqua City 2010 vb. konut ve rezidans projeleri ile biliniyor.

2020'de Sinpaş Yönetim Kuruluna Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç davet edildi, fakat Arınç bu teklifi reddetti.