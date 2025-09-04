Muğla Süper Amatör Lig’de mücadele eden Marmaris Belediyespor, önemli bir stratejik hamle yaparak Bölgesel Amatör Lig (BAL) takımlarından Dr. Alp Milasspor’u satın aldı. Bu sezon, TFF’nin isim değişikliği kuralı nedeniyle Milaspor adıyla sahaya çıkacak olan takım, şampiyonluk parolasıyla sezona hazırlanıyor.

Basınla Bir Araya Geldiler

Marmaris Belediyespor Kulüp Başkanı Erdem Karaosmanoğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Elegance Hotel’de düzenlenen toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Toplantıya;

Futbol Şube Sorumlusu ve ana sponsor Yat Marin Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Özkaynak,

Kulüp Asbaşkanı Cihangir Özhan,

Başkan Yardımcısı Naci Okan,

Yönetim kurulu üyeleri Okan Ünal, Muharrem Özalp, Abdi Belger, Tolun Yaltırık, Muhammet Yıldız,

Futbol Antrenörü Mustafa Çolakoğlu,

Voleybol Antrenörü Serdar Yılmaz,

Basketbol Antrenörü Sonay Manisalı katıldı.

“Marmaris’in Geleceği İçin Önemli Bir Adım Attık”

Başkan Erdem Karaosmanoğlu, kulübün geleceğine dair önemli açıklamalarda bulunarak, hedeflerini şu sözlerle dile getirdi:

"Marmaris Belediyespor olarak uzun süredir Muğla Süper Amatör Lig’de mücadele ediyorduk. Ancak Marmaris futbolunun geleceğini düşünerek daha büyük bir hedefe yöneldik. BAL Ligi’nde yer almak için Dr. Alp Milasspor’u satın aldık. TFF’nin kuralları gereği yılda yalnızca bir kez isim değişikliği yapılabiliyor. Bu nedenle bu sezon zorunlu olarak Milaspor ismiyle sahaya çıkacağız. Ancak hedefimiz, Marmaris’i BAL Ligi’nde temsil ederek şampiyonluk kupasını ilçemize getirmek.”

Hedef Şampiyonluk ve 3. Lig

Yeni sezonda güçlü bir kadro kuracaklarını belirten Karaosmanoğlu, Marmaris’in spor potansiyelini ortaya çıkarmak için büyük bir fırsat yakaladıklarını ifade etti. Yönetim ve teknik ekibin uyum içerisinde çalıştığını vurgulayan başkan, Marmaris’in BAL Ligi’nde kalıcı bir başarı yakalaması için hem futbol hem de diğer branşlarda yatırımların devam edeceğini söyledi.

Marmaris Belediyespor, bu sezon Milaspor adıyla mücadele edecek olsa da taraftarlar, uzun vadede takımın kendi ismiyle sahalara dönmesini ve profesyonel liglere yükselmesini bekliyor. Kulüp, hem futbol hem de voleybol ve basketbol branşlarında başarıyı hedefleyerek Marmaris’in spor kenti kimliğini güçlendirmeyi planlıyor.