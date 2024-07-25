Muğla'nın Marmaris ilçesinin 37 kilometre uzağındaki turistik Hisarönü Mahallesi, doğayla iç içe çadır tatili yapmak isteyenler için vazgeçilmez bir destinasyon haline geldi. Pandemi döneminde izole tatil arayışında olanların ilgisini çeken çadır kampları, Türkiye'nin dört bir yanından misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Hisarönü'nün çevresindeki eşsiz bitki örtüsü ve ormanlarla kaplı doğal güzellikleri, tatilcilerin tercih sebebi oluyor.

Doğa ile iç içe bir tatil

Çadır kamplarında konaklayan ziyaretçiler, denizin her tonunu görebilecekleri bu alanlarda, tüm insani ihtiyaçlara yanıt veren ortak kullanım alanlarıyla tatilin keyfini çıkarıyor. Sakarya'dan gelen Erdinç Yılmaz, ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte çadır kampında vakit geçirmenin kendilerine büyük bir özgürlük hissi verdiğini belirterek, "Doğayla iç içe olmak, özellikle bu zamanlarda çok daha değerli geliyor. Çocuklarım ve ailemle geldim, herkese tavsiye ederim" dedi.

"En çok çocuklu aileler tercih ediyor"

Kamp alanının işletmecisi Selma Evcan, özellikle Kurban Bayramı gibi tatil dönemlerinde yoğunluk yaşadıklarını ifade etti. Otel fiyatlarının yüksekliği ve ekonomik durumun, çadır kamp tercihlerini artırdığını belirten Evcan, "Otel fiyatlarının, ekonomik durumun ve ailelerin sınav tarihleri ile ilgili konular tabii ki çadır kamplarını etkiliyor. En çok çocuklu aileler tercih ediyor. Tabi bir otel konforunda olmasa da ortak duş alanlarımız, buzdolaplarımız var. Karavan alanımız da olduğu için Eylül ayının sonuna kadar rezervasyon yaptıranlar oluyor" diye konuştu.