Kültür ve Turizm Bakanlığı, Marmaris'te sunduğu ücretsiz halk plajlarıyla tatilcilerin gönlünü kazanıyor. Bu plajlar, konforlu hizmetleri ve ekonomik seçenekleriyle dikkat çekiyor, 5 yıldızlı özel işletmelerle kıyaslanabilecek kalitede.

5 yıldızlı konfor halk plajlarında

Muğla'nın mavi bayraklı plajları arasında hızla yaygınlaşan 5 yıldızlı halk plajları, Marmaris'te tatilcilere yüksek konforu düşük maliyetlerle sunuyor. Özel plajlarda karşılaşılan yüksek fiyatlardan bıkan tatilciler, Bakanlık plajlarına yöneliyor.

İçmeler'de ücretsiz giriş

2021 yazında hizmete giren Marmaris İçmeler Halk Plajı, şezlong, şemsiye, kafe ve bar hizmetleri sunarak konforlu bir tatil deneyimi vaat ediyor. Ücretsiz giriş seçeneği ile öne çıkan plaj, rahat ve ekonomik bir tatil arayanların favorisi.

Marmaris İçmeler Ücretsiz Girişli Halk Plajı, uygun fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Sahil kullanımı ücretsizken, şezlong ve loca hizmetleri ücretli. Şezlong fiyatları 160 TL, iki kişilik şezlong 300 TL, loca ise 750 TL. En pahalı yemek 300 TL, en pahalı içecek 180 TL. Ücretsiz soyunma odası, duş ve tuvalet imkanları sunuluyor. Şezlong kullanmak istemeyenler için geniş ücretsiz alanlar mevcut. Plaj, her gün 09.00-19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.