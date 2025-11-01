Bugün Marmaris Atatürk Meydanında bir araya gelen Marmaris Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı ve yaklaşık 100 kişilik Kapalı Çarşı esnafı, basın açıklaması yaparak, seslerini belediye yönetimine duyurmaya çalıştılar.

Esnaf sözcüsü açıklamada; “Marmaris Tepe Mahallesi kapalı çarşı mevkii adresinde faaliyet gösteren esnaflar olarak, kapalı çarşı mevkiinde işletmelerimizin üzerini kapatan korunaklı yapıların Marmaris Belediyesi tarafından kaldırılmasını istemiyoruz.

İşletmelerimizin üzerinde bulunan yapıların kaldırılması yerine, zeminde bulunan taşların değiştirilmesini ve üst yapıların tadilat yapılmasını ve yeniden boyanmasını istiyoruz. Taşların yenilenmesi ve üst yapıların tadilatı ile boyanması hakkında çarşı esnafları olarak maddi ve manevi desteği sağlamaya hazırız.

Bahsi geçen korunaklı üst yapıların kaldırılmamasını, Marmaris’e tatile gelen yerli ve yabancı turist misafirlerimiz de yaptığımız imza toplama kampanyasına katılarak ve imza atarak kaldırılmasını istemediklerini göstermişlerdir.

Marmaris kapalı çarşı esnafı olarak bizler, Ülkemiz ve Marmaris turizmine hizmet veren, Marmaris in ve Türkiye nin tanınırlığına katma değer sağlayan, Ülke ekonomisine döviz girdisi sağlanmasında aracılık yapan, devletimize vergisini ödeyen, Marmaris belediyesi nezdinde tüm kanuni sorumluluklarımızı yerine getiren, vergi - sgk - oda kayıtlarımız bulunan, Marmaris te istihdam yaratan Marmaris kapalı çarşı bölgesi esnafları olarak; Marmaris Belediye başkanlığı tarafından taraflarımıza bildirilen tebliğlerde ve Marmaris Belediye Başkanı Sayın Acar Ünlü beyefendinin bize sözlü olarak belirtmesi üzerine işletmelerimizin üzerindeki yapıların kaldırılacağını istişare edilmeden, dinlemeden, bizim onayımız olmadan kaldırılacağını üzülerek öğrendik.

Marmaris Kapalı çarşı bölgesi esnafları olarak, Marmaris belediyesi tarafından yapılması planlanan üst yapıların kaldırılması projesinin durdurulmasını, bunun yerine işletmelerimizin üstünde bulunan üst yapıların tadilatının yapılması ve boyanmasının, aynı zamanda kapalı çarşı bölgesinin zemininde bulunan taşların yenilenmesinin Marmaris turizminin ihtiyacı olduğunu düşünmekte ve talep etmekteyiz. Marmaris yaşayanları, kapalı çarşı esnafı ve şehrimize gelen turist misafirler olarak bizler Marmaris belediyesinin bu düşüncesinin, Marmaris in sosyal, kültürel, ekonomik durumunu olumsuz etkileyeceğini düşünmekteyiz.

Karar vericilerin, Marmaris yaşayanlarının, turist misafirlerimizin, esnafların sesini duymalarını, bu yanlıştan dönmelerini istemekteyiz.” dedi. Ata SEVGİ AjansCANKA