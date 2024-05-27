Her sene koy temizliğini rutin hale getiren çift, bu yıl da topladıkları 150 torba çöpü Marmaris'te kıyıya çıkardı.

70 yaşındaki İmdat Avcı ve 51 yaşındaki eşi Yıldız Avcı'yı Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Zafer Yılmaz ve vatandaşlar çiçekle ve davul zurnayla karşıladı. Marmaris Belediyesi temizlik işleri ekiplerinin indirdiği çöpler belediye çöp kamyonu ile katı atık tesisine götürüldü.

Marmaris Belediyesi desteği

Marmaris Belediyesi temizlik işleri ekiplerinin her zaman yanında olduklarını söyleyen Temizlik İşleri Müdürü Zafer Yılmaz, "Doğanın ve çevrenin korunması noktasında gösterdikleri özverili çabadan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yıldız Avcı'nın sözleri

Hiçbir maddi beklenti gözetmeksizin yaptıkları temizliğin karşılığını sevgi ve insanların destekleriyle almak istediklerini belirten Yıldız Avcı, her sene olduğu gibi bu yıl da bütün koylarda temizlik yaptıklarını belirterek tüm vatandaşların doğaya karşı duyarlı olması gerektiğini söyledi. Avcı, "Çevreye hepimizin sahip çıkması lazım. Temiz çevre temiz toplum demektir. Eğitim demektir, sağlık demektir. Doğa bize verilen en büyük nimettir" dedi.

40 Yıllık çevre mücadelesi

40 yıldır Marmaris'te yaşayan ve 27 senedir de çevre temizliği yapan İmdat Avcı ise karadan ve denizden temizliğe devam edeceklerini ifade etti.