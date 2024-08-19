Marmaris Belediyesi'nin organize ettiği ‘Zaferden Barışa Kültür Sanat Günleri’, önemli gazeteci ve yazarları ağırlayarak başladı. Etkinliğin ilk konukları Barış Yarkadaş ve Gürkan Hacır, geniş bir katılımla gerçekleşen söyleşide vatandaşlarla buluştu.

Marmaris’in yeni kültür sanat rotası

Marmaris Belediyesi’nin düzenlediği ‘Zaferden Barışa Kültür Sanat Günleri’ etkinliği, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 1 Eylül Dünya Barış Günü’ne ithafen gerçekleştiriliyor. Etkinlikler dizisinin ilk gününde, gazeteciler Gürkan Hacır ve Barış Yarkadaş, Türkmenistan Parkı'nda Marmarislilerle bir araya geldi. Katılımın yoğun olduğu söyleşi, 17 Ağustos ve 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için yapılan 1 dakikalık saygı duruşu ile başladı.

Marmaris Belediye Başkanı'ndan açılış konuşması

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Marmaris'in kültür, sanat ve bilim dünyasının önemli isimlerini ağırlamaktan gurur duyduğunu belirtti. Başkan Ünlü, "Zaferden Barışa’ adını verdiğimiz bu etkinliklerde her hafta ülkemizin değerli isimlerini ağırlamaya devam edeceğiz. Zafer ruhumuzda var, barışı savunmaktan asla vazgeçmeyeceğiz. Marmaris’i, medya, kültür, sanat ve bilimle buluşturmak en büyük önceliğimiz" dedi.

Gürkan Hacır: “Tarih bilincini yeni nesillere aktarmak zorundayız”

Söyleşinin ilk konuşmacısı olan gazeteci Gürkan Hacır, tarih bilincinin önemine vurgu yaptı. Hacır, "Yeni nesillere milli mücadele dönemini ve yakın tarihimizin önemli olaylarını anlatmak ve bu konuda bilinç oluşturmak zorundayız. Eğer bu bilgiler nesilden nesle aktarılmazsa, tarihin izleri silinir" dedi.

Barış Yarkadaş: “Marmaris’in duyarlılığı bizleri mutlu ediyor”

CHP eski milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş ise ülke gündemi ve güncel konulara değindi. Özellikle orman yangınları ve sokak hayvanları yasası gibi konularda Marmaris halkının duyarlılığını takdir eden Yarkadaş, bu konuların önemine dikkat çekti.

Her cumartesi devam edecek

Zaferden Barışa Kültür Sanat Günleri, her cumartesi farklı konuklarla devam edecek. Marmaris, bu etkinliklerle kültür ve sanat dolu bir yaz geçirmeye devam ediyor.