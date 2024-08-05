Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Rodos'a gerçekleştirdiği ziyaretle iki şehir arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmeyi hedefledi. Başkan Ünlü, bu ziyaret sırasında Rodos Belediye Başkanı Alexandros Koliadis, Güney Ege Bölge Başkanvekili Apostolos Asprakis ve Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali ile bir araya geldi.

Güçlü ilişkiler için ortak projeler

Ziyaretin ilk ayağında, Marmaris heyeti Rodos Belediye Başkanı Alexandros Koliadis ile buluştu. Rodos Belediyesi’nde yapılan görüşmede, iki şehir arasındaki komşuluk ilişkilerinin derinleştirilmesi, ekonomi, kültür ve sanat alanlarında ortak projeler geliştirilmesi konuları masaya yatırıldı. Başkan Ünlü, Rodos Belediye Başkanı Koliadis’e Marmaris’e davet etti ve karşılıklı hediyeler takdim edildi.

Bölgesel iş birlikleri üzerine görüşmeler

Güney Ege Bölge Başkanvekili Apostolos Asprakis ile gerçekleştirilen toplantıda ise bölgesel işbirlikleri ve ortak çalışmalar konuşuldu. Bu görüşme, bölgesel projelerin geliştirilmesi ve karşılıklı yarar sağlayacak stratejilerin belirlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Başkonsolos Salim Kırcalıali ile dostane bir toplantı

Ziyaretin son kısmında, Marmaris heyeti Türkiye Cumhuriyeti Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali’yi ziyaret etti. Başkan Ünlü, Marmaris halkının selamlarını ileterek Başkonsolos Kırcalıali’yi Marmaris’e davet etti. “Kendisini ağırlamaktan büyük onur duyacağımızı belirttik ve nazik misafirperverliği için teşekkür ettik,” dedi Ünlü.

Başkan Ünlü, ziyaretiyle ilgili olarak; “Geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan ilişkileri güçlendirmek ve bu dostluk bağını geleceğe aktarmak istiyoruz. Görüşmelerimiz iki şehrin komşuluk ilişkilerini daha ileriye taşıyacaktır. Bizi ağırlayan Rodos Belediye Başkanı Alexandros Koliadis’e, Güney Ege Bölge Başkanvekili Apostolos Asprakis’e ve Başkonsolosumuz Salim Kırcalıali’ye teşekkürlerimizi sunuyorum,” şeklinde konuştu.