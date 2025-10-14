Muğla’nın Marmaris ilçesine demirleyen İtalya bayraklı kruvaziyer gemisi Aida Stella, 2 bin 500 turist getirdi. Turistler kenti gezip alışveriş yaptı.

Aida Stella Marmaris’e 2 bin 500 turist getirdi

Muğla’nın dünyaca ünlü turizm merkezi Marmaris, kruvaziyer turizmiyle hareketlenmeye devam ediyor. Bu sabah ilçeye gelen İtalya bayraklı lüks kruvaziyer gemisi Aida Stella, beraberinde 2 bin 500 turist getirdi.

Sabah saatlerinde Marmaris Limanı’na demirleyen 253 metre uzunluğundaki dev yolcu gemisi, limanda yoğun ilgi gördü.

Turistler tarihi bölgeleri gezdi

Gemiden inen turistler, Marmaris Çarşısı, Kaleiçi ve Yat Limanı başta olmak üzere ilçenin tarihi ve turistik bölgelerini gezdi. Bazı turistler sahil yürüyüşü yaparken, bazıları da yerel mağaza ve restoranlarda alışveriş yaparak vakit geçirdi.

Kruvaziyer personeli, turistlerin Marmaris’teki misafirperverlikten oldukça memnun kaldığını belirtti.

Gemi akşam Yunanistan’a hareket edecek

Marmaris Limanı yetkililerinden alınan bilgiye göre, Aida Stella gemisinin bu akşam saat 20.00’de Yunanistan’ın Mykonos Adası’na hareket edeceği bildirildi.

Liman yetkilileri, Ekim ayı boyunca Marmaris’e çok sayıda kruvaziyer gemisinin geleceğini ve ilçenin turizm sezonunun kasım ayına kadar süreceğini ifade etti.