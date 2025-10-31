Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğü Armutalan Diş Polikliniği yenilenek eklenen yeni birimlerle, “Nurgül Gonca Tetik Aile Sağlığı Merkezi” adıyla, daha geniş kapsamlı sağlık hizmeti vermeye başladı.

Marmaris İlçe Sağlık Müdürü Dr. İmran İnce ve N. Gonca Tetik’in kızı Mimar Büşra Tetik ev sahipliğinde dün (30 Ekim 2025) gerçekleşen ASM’nin açılış törenine Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Nurgül Gonca Tetik ASM’nin yapımına destek veren hayırseverler Turizmci Doğan Tugay, Marmaris Ticaret Odası Başkanı S. Mutlu Ayhan, İş adamı Mehmet Tetik, dönemin Armutalan Belediye Başkanı Muhammet Ünlü ve eşi Şennur Ünlü, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, CHP Marmaris İlçe Başkanı Pelin Özbozdağ ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Destek verenlere teşekkür plaketi verilen, “Nurgül Gonca Tetik Aile Sağlığı Merkezi” açılışı sonrası duygularını paylaşan N. Gonca Tetik’in kızı Mimar Büşra Tetik verdiği bilgide; ”Annem sağlığından vefatına kadar mütevazı bir şekilde engelliler, özel çocuklar, ihtiyac sahibi aileler ve eğitime verdiği desteklerle, sürekli iyilik meleği olarak anılıyordu. Ben henüz 16 yaşındayken; genç yaşta vefatı doğal olarak bizi çok sarstı. Ama şimdi bugün ben, sevgili annemin hayırseverlik bayrağını taşımaya devam etmekten hüzünlü de olsa çok mutlu oldum. İlçe Sağlık Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm hayırseverlerimize, sonsuz teşekkür ediyorum. “dedi. Ata SEVGİ AjansCANKA