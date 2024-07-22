Muğla'nın Marmaris ilçesinde Aralık ayında başlatılan Bozburun Yarımadası Su Hattı Projesi ile 150 yıldır susuz olan köyler suya kavuşuyor. İlk aşamada Turunç, Osmaniye ve Bayır köylerine su verilmeye başlandı.

150 yıllık bekleyiş sona eriyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bulunan Bozburun Yarımadası'nda 150 yıldır süren susuzluk sorunu, Bozburun Yarımadası Su Hattı Projesi ile çözüme kavuşuyor. Geçen Aralık ayında başlatılan proje kapsamında, Marmaris Atatürk Barajı'ndan sağlanan su, ilk olarak Turunç, Osmaniye ve Bayır köylerine ulaştırıldı.

Suya kavuşacak diğer köyler

Projenin son aşamasında, önümüzdeki iki hafta içinde Taşlıca, Söğüt, Bozburun ve Selimiye köylerine de su verilecek. Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından ihale edilen proje, bölgedeki uzun süredir devam eden su sorununu sona erdirecek.

Başkan Aras’a verilen söz

Projenin ihalesini alan Atilla İnşaat Yetkilisi ve Proje Koordinatörü İnşaat Mühendisi Ercan Aytekin, 15 Ağustos'ta tüm köylerin suya kavuşacağına dair Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a söz verdiğini belirtti. Aytekin, “Toplamda yaklaşık 45 kilometre boru hattı döşüyoruz. 6 kilometrelik bir hattımız kaldı. Bunu da 15 - 20 gün içinde bitirerek, yarımadanın su sorununu çözeceğiz” dedi.