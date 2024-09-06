Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Bozburun Yarımadası Su Hattı Projesi tamamlandı. 150 yıldır susuzlukla mücadele eden köyler nihayet temiz içme suyuna kavuştu.

Marmaris'in Bozburun Yarımadası’nda bulunan köyler, uzun yıllardır süren su sorununa çözüm getiren projeyle nefes aldı. Geçen Aralık ayında yapımına başlanan proje kapsamında, Turunç’tan Taşlıca’ya kadar birçok mahalleye su verilmeye başlandı.

Bozburun Yarımadası’na kalıcı su çözümü

Bozburun Yarımadası Su Hattı Projesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle hayata geçirildi. Proje Koordinatörü İnşaat Mühendisi Ercan Aytekin, projenin %95’lik kısmının tamamlandığını belirterek, 46 bin metre hat döşendiğini açıkladı. Turunç, Bozburun, Söğüt, Bayır, Osmaniye ve Taşlıca mahallelerine su verilmeye başlandı. Son olarak Selimiye'ye su verildiğinde, projenin ilk etabı tamamlanacak.

Orhaniye için ikinci etap başlayacak

Projenin ilk etabının ardından, Orhaniye Mahallesi için de çalışmalar başlatılacak. Projenin sonunda kazı çalışmalarından zarar gören yolların onarılacağını belirten Aytekin, Eylül ayı sonu itibarıyla tüm çalışmaların tamamlanacağını söyledi.