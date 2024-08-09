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Sahil Güvenlik ekipleri, Girneyit Koyu'nda çok sayıda düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisini aldıktan sonra, hızla harekete geçti. Bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, kara üzerinde bulunan 13 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçılığı şüphelisini yakalayarak gözaltına aldı.

Sahil Güvenlik ve Jandarma ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda, Bozburun Girneyit Koyu 'nda düzensiz göçmen lere yönelik bir baskın yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen kapsamlı bir operasyon , yasa dışı göçmen kaçakçılığını engellemek amacıyla başarıyla sonuçlandı.

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