Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.MUĞLA (İGFA) - AFAD'dan alınan bilgiye göre, saat 12.11'de kaydedilen deprem, Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana geldi. 4,4 büyüklüğündeki depremin 6,89 km derinliğinde kaydedildiği bildirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremle ilgili olarak AFAD ve kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlandığını, an itibari ile olumsuz bir durumun olmadığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gelişmeleri takip ettiklerini, depremden etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini sunduklarını kaydetti.