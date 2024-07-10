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Göçmenler ise işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Ekipler, araçlarda Suriye, Filistin ve Fas uyruklu 9 düzensiz göçmen ile organizatör olduğu ileri sürülen S.K, A.O. ve F.T'yi yakaladı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği ekipleri şüphelendikleri 2 aracı Armutalan Mahallesi'nde durdurdu.

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