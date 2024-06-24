Marmaris Amfi Tiyatro'da gerçekleşen ve yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konser, sanatseverlere büyülü anlar yaşattı. İzleyiciler arasında Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve Marmaris'te tatil yapan ünlü sanatçı Emel Sayın da yer aldı.
Anne şarkıları büyüledi
Konserde, anne şarkıları güçlü sesiyle solist Serenad Bağcan tarafından seslendirildi. Kadın şairlerin şiirlerinden ilham alarak isyanlarını, dramlarını ve cesaretlerini notalara döken Fazıl Say, izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Say’ın piyanosu eşliğinde Bağcan’ın etkileyici performansı, dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.
Yoğun ilgi ve büyük alkış
Fazıl Say'ın performansına gösterilen ilgi büyüktü. Amfi tiyatroyu dolduran sanatseverler, konser boyunca Say ve Bağcan’ı alkış yağmuruna tuttu. Sanatçıların sahnedeki uyumu ve sahne performansları, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.