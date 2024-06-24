Bunlar da ilginizi çekebilir

Fazıl Say'ın performansına gösterilen ilgi büyüktü. Amfi tiyatroyu dolduran sanatseverler, konser boyunca Say ve Bağcan’ı alkış yağmuruna tuttu. Sanatçıların sahnedeki uyumu ve sahne performansları, izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserde, anne şarkıları güçlü sesiyle solist Serenad Bağcan tarafından seslendirildi. Kadın şairlerin şiirlerinden ilham alarak isyanlarını, dramlarını ve cesaretlerini notalara döken Fazıl Say , izleyicilerin büyük beğenisini topladı. Say’ın piyanosu eşliğinde Bağcan’ın etkileyici performansı, dinleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.