Muğla’nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 21. Uluslararası Arena Aqua Challenge Yüzme Şampiyonası, Bozburun etabıyla start aldı. Binlerce yüzücü şampiyonluk için mücadele ediyor.

Şampiyona Bozburun'da başladı

Bu yıl 21.’si düzenlenen Uluslararası Arena Aqua Challenge Yüzme Şampiyonası, Marmaris’te coşkuyla başladı. 10 kilometrelik Bozburun etabıyla başlayan şampiyona, 26 Mayıs'ta sona erecek. Türkiye, İtalya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, İngiltere, Fransa, Kırgızistan, Moldova, Yunanistan, Bosna Hersek, ABD, Mısır, Rusya ve Suriye’den binlerce sporcu katılım sağladı. Şampiyonanın ilk günü, Bozburun Yat Kulübü’nden verilen Açık Su Yüzme Şampiyonası 10K startı ile başladı. Marmaris’in muhteşem sularında gerçekleşen yarışta, 1K, 2K, 3K, 5K, 10K, Gece Yüzmesi, Bayrak Yarışları ve AquaKids gibi parkurlarda 4 bine yakın kulacın atılacağı 10 farklı etkinlik düzenlenecek.

Büyükelçiler yarışmada

Muğla Valiliği’nin himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu ve Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün işbirliğiyle gerçekleştirilen şampiyonanın onur konukları arasında İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi ve Hollanda Büyükelçisi Joep Wijnands da yer aldı. Büyükelçiler, sporcularla birlikte yüzerek etkinliğe destek verdi.

Dereceye girenler ödüllendirildi

Şampiyonanın ilk etabı başarıyla tamamlandı. '2023 Skoda Turkuaz Yüzme Serisi 3K Yılın Şampiyonları', 'Aroma Metin Duruk 2023 Yılı Sportmenlik ve Başarı Ödülleri' ve 'Montel Yılın Pozitif Sporcusu' ödül törenleri gerçekleştirildi. Kadınlar wetsuit 10K-f kategorisinde Galatasaray’dan Özlem Ör birinci, Yapı Kredi Spor Kulübü’nden Pınar Kaymaraz Kalaycı ikinci ve Albatros Su Sporları’ndan Nilay Ulugergerli üçüncü oldu. Erkekler wetsuit 10K-f kategorisinde ise Team İstanbul Triatlon Spor Kulübü’nden Duygun Yurteri birinci, Team Göztepe S.K.’dan Mert Acun ikinci ve Team Ferdi’den Gökay Durmaz üçüncü oldu.

Kadınlar no-wetsuit 10K-f kategorisinde Team Ussk’den Yasemin Altıntaş birinci, Team Freakans Yüzme Akademisi Spor Kulübü’nden Cemre Artan Koç ikinci ve aynı kulüpten Viktorya Üçüncü üçüncü sırada yer aldı. Erkekler no-wetsuit 10K-f kategorisinde ise Team Başakşehir Yüzme Spor Kulübü’nden Muhammed Naim Mısrlıoğlu birinci, Team Attraversatori Di Pozzanghere’den Marco Allegretti ikinci ve Team Individual’den Lucien Smits üçüncü oldu. Dereceye giren sporcular ödüllerini törenle aldı.

Yarışlar devam ediyor

Şampiyona, 26 Mayıs Pazar günü sona erecek. Yarışlar bugün ve yarın İçmeler Mahallesi’nde devam edecek. Ayrıca bu akşam İçmeler’de gece yüzmesi gerçekleştirilecek.