Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği tarafından yürütülen uzun süreli takip ve araştırmalar sonucunda, çocukları zorla çalıştıran kişilerin adresleri belirlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı doğrultusunda, belirlenen adreslerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda ele geçirilenler

Operasyon sırasında, zorla çalıştırılan 13 yaşında çocuklar koruma altına alındı. Ayrıca, aramalarda kırmızı reçeteli 53 adet Galara 300 mg uyuşturucu hap, taç satışı sırasında kullanılan bir ışıklı lazer cihazı, suçtan elde edildiği değerlendirilen 20.404 TL, 210 pound, 50 Euro ve 42 dolar, sokakta satılan birçok taç, gümrük kaçağı 12 adet şarjlı tıraş makinesi, 29 adet kablosuz kulaklık ve diğer bazı eşyalar ele geçirildi.

Şüpheliler tutuklandı

Çocuklar, avukat ve pedagog eşliğinde ifadeleri alındıktan sonra Muğla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gönderildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında adli makamlara sevk edilen 5 şüpheli, 'İnsan Ticareti' suçundan tutuklandı. Bir şüpheli ise Marmaris'e giriş yasağı getirilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı