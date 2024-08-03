Marmaris ilçesine bağlı Gedik Koyu'nda karadan ulaşımı olmayan bir bölgede mahsur kalan bir grup düzensiz göçmen, yardım talebinde bulundu. İhbar üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik Botu ve Bozburun İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personeli, acil müdahale gerçekleştirerek göçmenlerin kurtarılmasını sağladı.

Kurtarma operasyonu

Sahil Güvenlik ve Jandarma ekipleri, zorlu koşullarda gerçekleştirdikleri operasyonla 22 düzensiz göçmeni güvenli bir şekilde bölgeden alarak kurtardı. Göçmenlerin sağlık durumları yerinde değerlendirildi ve ihtiyaç duydukları ilk yardım hizmetleri sağlandı.

Kurtarma operasyonunun ardından yetkililer, olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.