Muğla'nın Marmaris ilçesinde, sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonlar sonucunda, Armella Koyu çevresinde önemli bir başarı elde edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Marmaris İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, bölgedeki üç ayrı olayda toplamda 18 düzensiz göçmeni karada yakaladı.

Sahil Güvenlik botu can salındaki göçmenleri kurtardı

Marmaris açıklarında bir can salı içerisinde bulunan düzensiz göçmenler hakkında alınan ihbar üzerine, Sahil Güvenlik Botu hızla harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda, Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen can salı içerisindeki 24 düzensiz göçmen, bunların arasında 4 çocuk da bulunuyordu, güvenli bir şekilde kurtarıldı.