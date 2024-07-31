Muğla'nın Marmaris ilçesinde Sahil Güvenlik ve İl Jandarma Komutanlığı'nın düzenlediği operasyonlarda toplam 70 düzensiz göçmen ve bir göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın açıklamasına göre, ilçe açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen bir lastik botun yardım talebi üzerine ekipler harekete geçti.

Lastik botta 26 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik botları tarafından durdurulan fiber karinalı lastik botta 2'si çocuk olmak üzere 26 düzensiz göçmen yakalanırken, 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Çanak Koyu ve Bozburun'da ek yakalamalar

Ayrıca, Çanak Koyu ve Bozburun mevkisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 6'sı çocuk 44 düzensiz göçmen daha yakalandı. Yakalanan tüm düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.