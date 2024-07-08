Muğla'nın Marmaris ilçesi Bozburun mevkisinde, sahil güvenlik ve jandarma ekiplerinin ortak çalışması sonucu 19 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 12.20'de Bozburun mevkisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.

Ortak operasyonla yakalandılar

İhbarı alan sahil güvenlik ve jandarma ekipleri, bölgeye hızla hareket etti. Kara üzerinde yapılan arama sonucunda, 19 düzensiz göçmen yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Göçmenlerin işlemleri sürüyor

Yakalanan göçmenler, sağlık kontrolleri ve kimlik tespitlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Yetkililer, düzensiz göçle mücadele kapsamında operasyonların aralıksız devam edeceğini belirtti.