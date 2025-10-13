Muğla’nın Marmaris ilçesinde denize giren emekli Deniz Kurmay Albay İsmail Sinan Şınanı (67), boğulma tehlikesi geçirdikten sonra kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Marmaris’te denizde boğulma

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, Aksaz Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı Kampı önlerinde dün saat 16.30 sıralarında denize giren emekli Deniz Kurmay Albay İsmail Sinan Şınanı (67), bir süre sonra çırpınmaya başladı.

Durumu fark eden çevredeki görevliler hızla müdahale etti ve Şınanı sudan çıkardı. Olay yerine çağrılan sağlık ekibi, emekli albayı Marmaris Nedip Cengiz Eker Devlet Hastanesi’ne sevk etti.

Hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Doktorların yoğun müdahalesine rağmen İsmail Sinan Şınanı, yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yetkililer, denizde boğulma vakalarına karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.