Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında bir gezi teknesinde sağlık sorunu yaşayan bir kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından tıbbi tahliyeye alındı. Olayın, tekne içerisindeki bir kişinin aniden rahatsızlandığı ihbarı üzerine meydana geldiği bildirildi.

Tedavi altına alındı

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ihbar alır alınmaz bölgeye hızla intikal eden ekipler, rahatsızlanan kişiyi tekneye ulaşarak tıbbi tahliye işlemlerini gerçekleştirdi. Yapılan ilk müdahalenin ardından, hasta kişi en yakın hastaneye kaldırılarak gerekli tedaviye alındı.