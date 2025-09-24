Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli teknede 4’ü çocuk 31 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında yelkenli teknede düzensiz göçmenlerin bulunduğu ihbarı alındı. Bölgeye yönlendirilen Sahil Güvenlik gemisi ve botu, İtalya rotasında ilerleyen yelkenli tekneyi durdurdu.

31 göçmen yakalandı

Teknede yapılan kontrollerde, 4’ü çocuk olmak üzere toplam 31 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla bağlantılı olarak göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Göçmenler İl Göç İdaresi’ne teslim edildi

Yakalanan yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.