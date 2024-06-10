CHP'nin Genel Başkanı Özgür Özel'in liderliğindeki değişim rüzgarı, son kurultayla birlikte parti genel merkezinden Marmaris'e kadar uzandı. Marmaris İlçe Kadın Kolları Kongresi'nde, 20 yıl aradan sonra ilk kez kadınların öncülüğünde bir değişim yaşandı.

2004 yılında CHP'nin Marmaris'te yerel seçimleri kazandığı tarihten bu yana geçen 20 yılın ardından, parti içindeki yerel yönetim ve örgüt yönetimi tercihleri değişti. AjansCANKA'nın koordinatörlüğünde gerçekleşen kongrede, çoğunluğu yeni isimlerden oluşan "Sevgi Özer Çevik" liderliğindeki beyaz liste, kongreyi kazanarak yeni dönem Kadınlar Kolu Yönetim Kurulu'nu oluşturdu.

Sosyolog Perrin Helvacı'nın yeniden liderliği

Marmaris Kadın Kolları'nın yeni dönem Başkanı Sevgi Özer Çevik'in yönetim kurulu listesinde dikkat çeken isimlerden biri, 31 Mart Seçimlerinde CHP'den Marmaris Belediye Başkan aday adayı olan Sosyolog Perrin Helvacı oldu.

Marmaris Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da gerçekleşen iki adaylı kongrede toplam 300 oy kullanıldı. Favori gösterilen başkan adaylarından Zehra Turgut Güven’in listesi 135 oy alırken, Başkan seçilen Sevgi Özer Çevik’in listesi 160 oy aldı ve 5 oy geçersiz sayıldı. Sevgi Özer Çevik liderliğindeki CHP Marmaris İlçe Kadın Kolları Yönetimi şu isimlerden oluştu: Neslihan Akbulut, Perrin Helvacı, Bilnur Aylı, Nermin Helvacıgül Ergün, Nilgün Huriye Esentepe, Cevahir İnce, Yeter Okan, Nurcan Sarıçiçek, Neslihan Tunalı, Şeyda Karataş, Birgül Doğan, Gülsüm Öztekin Avcı, Nurhayat Ercan, Pervin Göreci, Handan Balabanoğlu, Meral Barlas Bulut, Tülay Kaya, Aynur Kahya, Gamze Dalkılıç ve Nilgün Dündar.