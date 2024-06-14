Haziran ayının başından beri 40 derecenin altına inmeyen hava sıcaklıkları, Marmaris'te adeta bunaltıcı bir atmosfere yol açıyor. Sıcaklıktan bunalan vatandaşlar ve turistler serinlemek için deniz ve havuzlara akın ediyor. Plajlar dolup taşarken, serin sular adeta bir cankurtaran görevi görüyor.

Yerel halktan tepkiler

Marmarisli Hakan Tekbıyık, bu durumla ilgili şunları söyledi: "Marmaris'te gerçekten korkunç bir sıcak var. Caddeler boş, halk sahilde ve denizde. Hayırlısı olsun. Bu arada herkesin bayramını kutlarım."

Bir diğer Marmaris sakini Hülya Müslioğlu ise sıcaktan bunalmanın yanı sıra, bu durumun çevresel bir felakete işaret ettiğini de vurguladı: "Bu bir iklim krizidir ve bu krizin temel sebebi insanlar olduğu için çözüm yine bizde. Ağaçları yakmak yerine, ağaç dikmemiz gerek."

Sıcaklıklar ne zaman düşecek?

Meteoroloji uzmanları, önümüzdeki günlerde Marmaris'te sıcaklıkların biraz daha düşebileceğini, ancak yine de 30 derecenin üzerinde seyredeceğini söylüyor.

Uyarılar

Yetkililer, bu sıcak havalarda aşırı sıcaktan korunmak için bol bol su içilmesi, güneş kremi kullanılması ve gölgede kalmaya özen gösterilmesi gerektiği konusunda uyarılarda bulunuyor.