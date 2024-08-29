Muğla’nın Marmaris ilçesinde Beldibi Mahallesi Gökbel mevkiinde çıkan orman yangını, ekiplerin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın hızla kontrol altına alındı

Marmaris’teki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. Olayın hemen ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri ve hava araçları sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale edildi

Yangına hem karadan hem de havadan yapılan etkili müdahaleyle alevler hızla kontrol altına alındı ve yangın büyümeden söndürüldü.