Marmaris Belediyesi, ikinci dönem başlamadan okulları öğrencilere hazır hâle getirdi. Park ve Bahçeler, Temizlik İşleri ve Fen İşleri ekipleri okul bahçelerinde düzenlemeler yaptı.

Okullardan gelen istek ve taleplere imkânlar dâhilinde yerine getirdiklerini ifade eden Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, “Birkaç gün sonra çocuk kahkahalarının yankılanacağı bahçeler bahar aylarıyla beraber daha çok kullanılacak. Biz de bahçeleri çocuklar için hazır hale getirmeye çalıştık. Ben şimdiden tüm öğrencilerimize güzel ve başarılı bir eğitim dönemi diliyorum” dedi.