Yangın ihbarı üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye ve orman işletme ekipleri, yangının başlangıç noktasını tespit etmek için çalışmalara başladı. İlk etapta orman yangını zannedilen olay, ekiplerin müdahalesi sonrası aydınlatıldı. Yangının, S.Y. isimli şahsın sinirlenerek kendi evini ve araçlarını ateşe vermesi sonucu başladığı belirlendi.

Yangın Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı

Olay, Beldibi mahallesinde yaşayanları büyük bir korkuya sevk etti. S.Y., bilinmeyen bir nedenle kendisine ait ev, araba ve motosikletini ateşe verdi. Kısa sürede büyüyen yangın, sokakta park halinde bulunan diğer araçlara da sıçradı. Yangının ormanlık alana çok yakın bir mesafede olması nedeniyle Marmaris Orman İşletme ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Orman işletme ve itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın, ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Araçlar Kullanılamaz Hale Geldi

Yangında, S.Y.’nin ateşe verdiği araçlar kullanılamaz hale geldi. Yangının ardından olay yerinden kaçan S.Y., polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Cumhuriyet savcılığının talimatıyla gözaltına alınan S.Y., sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Soruşturma Başlatıldı

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, yangın olayı ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Yangının çıkış nedeni ve S.Y.’nin motivasyonunu belirlemek için çalışmalar sürdürülüyor.