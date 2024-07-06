Marmaris Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki orta refüjlerde bakım çalışması başlattı.

Park, bahçe, mesire, kavşak, yol kenarları ve diğer pek çok noktaya yeşil alan kazandıran Marmaris Belediyesi, bu alanların bakım ve temizliklerini de aksatmadı. Bu doğrultuda Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Marmaris girişinden İçmeler’e kadar orta refüj ve kavşaklarda çiçeklendirme, mıntıka temizliği ve budama çalışması yapıldı.

Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan çalışmalar ile ana arterlerde bulunan yeşil alanlar düzenli ve temiz hale getirildi.