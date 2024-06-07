İddiaya göre, evin kapısı dışarıdan köpük silikonla kapatıldı. Olay, Tepe Mahallesi’nde gerçekleşti ve kiracı İlhan Soylu, ev sahibinden şikayetçi oldu.

"Düşmanım yok, bunu ev sahibi yapmış olabilir"

Kiracı İlhan Soylu, sabah saatlerinde evden çıkmak istediğinde kapısının açılmadığını fark etti. Kapıyı açmak için yoğun çaba sarf eden Soylu, yarım saatlik uğraşın ardından kapıyı zorla açabildi. Kapının köpük silikonla kapatıldığını gören Soylu, "Benim burada hiç düşmanım yok, bunu büyük ihtimalle ev sahibi yapmış olabilir," dedi.

Ev sahibi ve kiracı arasında gerilim

Olayın arka planında, ev sahibi A.E.'nin, kiracısı Soylu'dan evden çıkmasını istemesi ve Soylu’nun uygun fiyata ev bulamadığı için çıkamaması üzerine başlayan bir anlaşmazlık yatıyor. Bu durumun mahkemeye taşındığını belirten Soylu, "Ev sahibim benim evden çıkmamı istedi. Çıkmak istemeyince kendisiyle mahkemelik olduk. Mahkeme sonucunu bekliyoruz," diye konuştu.

Ev sahibinin iddialara yanıtı

Telefonla ulaşılan ev sahibi A.E., olayla bir ilgisinin bulunmadığını belirterek, "Ayağım bir buçuk aydır alçıda, böyle bir olayı yapmam mümkün değil," dedi. A.E., suçlamaları kesin bir dille reddetti.

Polis soruşturma başlattı

İlhan Soylu, olayın ardından en yakın karakola giderek ev sahibinden şikayetçi oldu. Polisin, yaşanan bu sıra dışı olayı araştırmak üzere soruşturma başlattığı öğrenildi.

Emekli maaşı ile geçinen İlhan Soylu, uygun fiyatlı bir ev bulamamanın zorluklarını yaşadığını belirtti. "12 bin lira maaş alıyorum, ev arıyorum ama bulamıyorum. Çünkü 20-25 bin liradan aşağıya ev yok," diyen Soylu, mevcut ekonomik koşulların kendisini zor durumda bıraktığını ifade etti.